Catherine Spaak accusa Vittorio Gassman: 'Sul set mi insultava e mi chiamava t***a'

Sono passati 20 anni dalla morte di Vittorio Gassman, uno degli attori iconici del cinema italiano, ma a detta di Catherine Spaak la sua condotta sul set de L'Armata Brancaleone non sarebbe stata delle migliori.

"Sono stata molestata e l'ho dichiarato con sincerità, a differenza di tante mie colleghe che l'hanno fatto solo qualche anno fa, con l'inizio del MeToo. Sul set de L'armata Brancaleone mi avevano preso di mira, ero diventata un bersaglio, mi accoglievano con battute tipo "è arrivata la tr**a", e io stavo male tutto il giorno, alla fine ero terrorizzata", ha ribadito l'attrice a La Stampa, affermando di essere stata insultata anche da Ugo Tognazzi in diverse occasioni.

Gassman si sarebbe però ravveduto in un secondo momento: "Un po' di tempo dopo, Vittorio Gassman mi chiese scusa per quello che era accaduto", mentre non sembrano esserci stati problemi con Marcello Matroianni, definito come un "grande maestro, aveva un aplomb, una gentilezza, un'ironia davvero speciali".

Nonostante i passi in avanti, Spaak è ancora molto scettica circa la realtà delle cose e afferma che la parità dei sessi è soltanto apparente. L'attrice ha parlato anche della sua mancata partecipazione all Isola dei Famosi e del suo rapporto con il mondo della pubblicità.