Catherine O'Hara, la star di Mamma, ho perso l'aereo compie 67 anni!

Se pensate alla vostra infanzia non potete non pensare a Catherine O’Hara che all'inizio di Mamma, ho perso l'aereo urla un 'Keviiiiiin' quando si rende conto di aver dimenticato a casa suo figlio. Ebbene, oggi questa straordinaria attrice compie 67 anni.

Proprio alcuni giorni fa Catherine O’Hara ha conquistato il Golden Globe per la miglior attrice in una serie commedia o musicale nel 2021 impersonando Moira Rose nella serie telvisiva canadese Schitt's Creek. Proprio per questa stessa serie ha inoltre vinto un Emmy nel 2020. Nel corso della carriera ha recitato in numerosi film ed è stata diretta da registi di grande talento: da Martin Scorsese a Tim Burton, senza dimenticare proprio Chris Columbus.

Catherine dopo aver preso parte anche al sequel di Mamma, ho perso l'aereo, ha lavorato anche come doppiatrice per alcuni film di animazione come The nightmare before Christmas, Chicken Little, Monster house e La famiglia Addams.

Nonostante tutto però, in molti ancora oggi si domandano come abbia fatto la signora McCallister a scordarsi di suo figlio. Certo, la fretta di recarsi in aeroporto per il tanto desiderato viaggio a Parigi c'era ma, come sia stato possibile che proprio nessuno in quei momenti concitati abbia pensato al piccolo Kevin? Di recente proprio Catherine O'Hara ha ricreato quella scena cult di Mamma, ho perso l'aereo in un esilarante video pubblicato su Tik Tok.