Catherine Hardwicke riflette sulle passate scelte nella regia di Twilight

Nel 2018 ricorre il decimo anniversario di una delle serie cult dell’ultimo decennio, capace sì di raccogliere critiche da parte di una fetta di cinefili, ma allo stesso tempo in grado di generare profitti da capogiro per le case di produzione. È così che la regista Catherine Hardwicke ha chiarito alcuni aspetti del primo capitolo da lei diretto.

La storia di Bella (Kristen Stewart) e di Edward Cullen (Robert Pattinson) ha avuto certamente un forte impatto nel mondo dell’intrattenimento, un fenomeno capace di catalizzare l’attenzione dei media e di quanti magari credevano di ritrovarsi all’ordinario lungometraggio in salsa romantica, inconsapevoli dell’elemento fantasy che aleggia durante tutto l’arco narrativo del franchise. In questo adattamento della serie di romanzi scritti dall’autrice Stephenie Meyer si colloca il primo film di Twilight, diretto da Catherine Hardwicke e uscito nelle sale nel 2008. Stando alle parole della filmmaker la visione della scrittrice era così solida e cristallina da non consentire modifiche alla caratterizzazione dei personaggi:

“Avevo queste idee e semplicemente lei non poteva accettare che i Cullen fossero più diversi perché li aveva ben chiari nella propria mente”.

La Hardwicke, tuttavia, è riuscita pur sempre a far sì che vi fosse un vampiro di colore, Laurent, interpretato dall’attore Edi Gathegi (X-Men - L'inizio):

“L’unica ragione per cui ha funzionato è che lui era descritto come un uomo dalla carnagione olivastra, al che ho detto che lì fuori ci sono uomini di colore dalla pelle olivastra”.

Il 21 novembre ricorrerà il decimo anniversario dall’arrivo nelle sale cinematografiche di Twilight e per tale compleanno la Eagle Pictures ha organizzato diversi appuntamenti in alcuni cinema selezionati d’Italia.