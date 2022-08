Catherine Deneuve a Venezia: 'Non sono un'icona e non faccio dichiarazioni sull'Ucraina'

L'edizione 2022 della Biennale si aprirà oggi, con la proiezione di White Noise. Molte sono le celebrità che hanno già raggiunto il Lido di Venezia, tra le quali vediamo una Catherine Deneuve che ha già parlato con la stampa e che in serata riceverà il Leone d'oro alla carriera alla 79/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.

L'attrice si è presentata all'incontro con i giornalisti con una camicia blu elettrico e i pantaloni neri, e una bandiera dell'Ucraina in petto. Un segnale molto importante a livello mondiale questo, ma che lei non ha voluto commentare nel corso dell'incontro con la stampa. "Non voglio dire niente, perché le mie parole potrebbero essere travisate" ha infatti dichiarato Deneuve quando le sono state chieste spiegazioni sul simbolo che porta sulla camicia.

E il suo "no" si è esteso ad altre questioni che sono state sollevate nel corso della conferenza. Catherine Deneuve ha infatti detto di non essere stata né un'icona né sexy, e quando le è stato domandato quali consigli darebbe oggi a una giovane aspirante attrice, ha risposto semplicemente con un "nessun consiglio."

Nei giorni scorsi l'attrice aveva dichiarato di non essere ancora pronta al ritiro, e dunque questo non sarà un Leone d'Oro che andrà a coronare una carriera ormai tramontata, bensì un simbolo della grandezza di un'interprete che ama il suo lavoro così tanto da non volerlo lasciare neanche arrivata all'età di 79 anni.

Intanto, mentre aspettiamo la cerimonia d'apertura dell'edizione del 2022 del Festival di Venezia, ecco il programma della Biennale!