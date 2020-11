Catflix, dal Cile arriva la piattaforma streaming per gli amanti dei gatti!

Avete recuperato tutto il recuperabile tra Netflix, Prime Video, Disney+ e servizi di streaming vari? Avete voglia di qualcosa di diverso? Siete amanti degli animali e dei gatti in particolare? Bene, la nuova piattaforma nata in queste ore in Cile è probabilmente quella che fa al caso vostro.

Si chiama Catflix il servizio streaming che arriva dal Sud America e, come potrete intuire dal suo nome, è interamente dedicato ai gatti! Purtroppo, però, ci tocca smorzare il vostro entusiasmo: la piattaforma è infatti stata creata unicamente come mossa pubblicitaria dall'azienda Champion Cat, specializzata ovviamente in cibo per gatti.

Non sarà una vera piattaforma streaming, dunque, ma un suo piccolo catalogo Catflix ce l'ha eccome: da Cat of Thrones a Stranger Cats, passando per Darkat, La Catsa de Papel, Cat Mirrors, Cat Wars, Catman, Paranormal Cativity, Catformers, Titanicat, Cat Bill e Breaking Cat, la lista di serie e film che è possibile trovare su Catflix è composta da piccole parodie di grosse produzioni (i titoli, da questo punto di vista, sono abbastanza esplicativi), in genere della durata di pochi minuti.

Chissà che una piattaforma del genere non possa comunque essere un'idea per il futuro! Vi piacerebbe un Netflix dedicato agli amanti degli animali? Diteci la vostra nei commenti! A proposito del noto servizio streaming, qui trovate la recensione dell'ultimo film Netflix firmato da Ron Howard.