Cate McCall - Il confine della verità, Kate Beckinsale lontana da vampiri e licantropi

Questa sera alle 21:10 Rai Movie trasmetterà il film drammatico Cate McCall - Il confine della verità in cui possiamo ammirare la protagonista Kate Beckinsale in una veste decisamente insolita per la sua carriera dato che fino a quel momento era stata il volto della saga vampiresca di Underworld.

La pellicola, in cui l'attrice affronta il difficile ruolo di un'avvocatessa in preda all'alcolismo che deve provare a riprendere in mano la propria vita e la propria carriera quando viene spedita in prova presso un tribunale minore; oltre a una causa in cui praticamente niente è come potrebbe sembrare a prima vista, Cate dovrà anche affrontare il marito in una causa per l'affidamento della figlia.

Kate Beckinsale ha raggiunto la popolarità come attrice alla fine degli anni '90 con il film drammatico Bangkok, senza ritorno per poi esplodere definitivamente grazie al kolossal storico Pearl Harbor di Michael Bay, in cui interpretava l'infermiera e doppio interesse sentimentale per i protagonisti Ben Affleck e Josh Hartnett. Dopo un'incursione nella commedia sentimentale con Quando l'amore è magia - Serendipity al fianco di John Cusack, arrivò nel 2003 a Underworld, film in cui interpretò per la prima volta il ruolo di Selena, bella e affascinante vampira guerriera, nel film diretto da quello che sarebbe poi diventato suo marito nel 2004, Len Wiseman. Wiseman l'avrebbe poi diretta nel continuo della saga Underworld: Evolution e nel remake di Total Recall con protagonista Colin Farrell nel ruolo che fu di Arnold Schwarzenegger. La saga di Underworld proseguì quindi senza Wiseman ma con ancora il personaggio di Selene in Underworld - Il risveglio, prima di una pausa di quattro anni, fino al successivo Underworld: Blood Wars.

La Beckinsale ha ruotato ancora attorno ai licantropi e ai vampiri anche nell'action guilty pleasure Van Helsing con Hugh Jackman. La rivedremo prossimamente nell'action Jolt attualmente in post-produzione.