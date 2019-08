Cate Blanchette è entusiasta di Natalie Portman come nuovo Thor

L'annuncio di Jane Foster (aka Natalie Portman) come nuovo Thor per il Marvel Cinematic Universe è stato uno dei migliori colpi di scena dello scorso Comic-Con di San Diego. I fan non smettono ancora di parlarne e anche tra gli addetti ai lavori sembra esserci una certa eccitazione.

Cate Blanchett, ad esempio, non ha nascosto di essere intrigatissima dall'idea di vedere la sua collega vestire i panni del potentissimo Dio del Tuono. L'attrice, che dalle parti di Asgard è ricordata nelle vesti della malvagia Hela di Thor: Ragnarok, ha però anche precisato che ad oggi il suo film preferito del Marvel Cinematic Universe è probabilmente Captain Marvel.

"Sono così eccitata, non vedo l'ora di poterla vedere al cinema, anche perché mi piace tantissimo vedere tutti i loro film con i miei bambini. Ma ho amato davvero, davvero tanto Captain Marvel. Senza offesa, Taika [Waititi, regista di Ragnarok e Love and Thunder], ma è lei la mia preferita" ha dichiarato Blachett, che non si è poi sbottonata sull'eventualità di rivederla nei panni di Hela: "Dovreste chiedere a Marvel, è una questione che riguarda loro. Io ci sono".

Taika Waititi, intanto, ha già terminato la stesura della sceneggiatura di Thor: Love and Thunder, mentre i fan Marvel stanno cominciando ad ipotizzare quale sarà il villain del film.