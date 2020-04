Cate Blanchett svela il suo comfort movie: è un noir cinese

Tutti noi abbiamo un film che guarderemmo all'infinito, uno di quei film che ci salva la vita in quelle serate in cui non sappiamo deciderci su cosa guardare, o che semplicemente ci tira su il morale dopo una giornata no: anche Cate Blanchett ha il suo, e l'ha svelato in una recente intervista.

L'attrice di Blue Jasmine, durante la sua partecipazione al podcast di Josh Horowitz, ha infatti svelato che il suo comfort movie è Long Day's Journey into Night, film del regista cinese Bi Gan presentato all'edizione 2018 del Festival di Cannes.

"Mio figlio è un cinefilo, ha un gran gusto in fatto di cinema. Abbiamo guardato quello che adesso è il mio comfort movie l'altra sera, un film che mi ha fatto conoscere lui a dire il vero. È Long Day's Journey into Night, di Bi Gan" ha raccontato Blanchett durante il suo intervento.

L'attrice ha poi proseguito continuando a parlare dei suoi gusti cinematografici: "Io sono una grande fan di Tarkowsky e un'enorme fan di Chantal Akerman e Wong Kar Wai. È come se Bi Gan avesse ingerito tutti questi stili cinematografici e avesse poi rigurgitato qualcosa di squisitamente, dolorosamente bello. È così complesso, stratificato, avvincente. Riguarda l'amore, il tempo, la memoria, cose su cui penso stiamo tutti ragionando di questi tempi. Ma è meditativo in un modo singolare, onirico e profondamente rilassante".

Cosa ne pensate? Conoscete il film di Bi Gan o pensate di recuperarlo? Avete anche voi un vostro comfort movie?