Cate Blanchett, la star protagonista del ritorno alla regia di Todd Field

Il regista Todd Field, tre volte candidato all'Oscar, torna dietro la macchina da presa a diversi anni di distanza dal suo ultimo film, Little Children, in un nuovo progetto interpretato dal premio Oscar Cate Blanchett. Il film s'intitola TAR, dramma scritto e diretto da Field per Focus Features. Field mancava dalle scene da ben quindici anni.

Nonostante i dettagli della trama siano nascosti, il film dovrebbe essere ambientato a Berlino. La produzione dovrebbe iniziare a settembre. Deadline ha riportato per prima la notizia in queste ore. Todd Field si occuperà anche della produzione di TAR con la Standard Film Company e Emjag Productions.



Todd Field debuttò alla regia nel 2001 con In Bedroom, dirigendo Tom Wilkinson, Sissi Spacek e Marisa Tomei, dramma su una coppia di genitori alle prese con la morte del figlio in seguito ad un incidente insieme alla fidanzata, che raccolse ampi consensi da parte della critica, considerato come uno dei migliori film degli anni 2000.

Field ha proseguito la carriera da regista con Little Children, uscito nel 2006, un dramma di periferia sull'adulterio con protagonisti Kate Winslet e Patrick Wilson, che permise a Winslet di essere candidata all'Oscar come miglior attrice.

Cate Blanchett è stata protagonista di Mrs. America, una delle serie più apprezzate del 2020.



Nella serie Cate Blanchett ha raccontato di non voler demonizzare il suo personaggio, non proprio un profilo da rivalutare nell'epoca odierna.