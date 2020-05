Cate Blanchett, persino Sophia Loren fu impressionata dalla performance in Blue Jasmine

Che Cate Blanchett sia una delle migliori attrici della sua generazione non lo scopriamo certo noi: la Galadriel de Il Signore degli Anelli ne ha offerte di prove meravigliose nel corso della sua carriera, e nell'ultimo decennio a spiccare è sicuramente quella del Blue Jasmine di Woody Allen.

Blanchett si calò splendidamente nei panni della protagonista del film, una donna psicologicamente distrutta dopo il divorzio dal marito truffatore, tormentata da ansia e crisi di panico peggiorate dopo il trasferimento da New York, dove conduceva una vita comoda e agiata, all'appartamento della sorella Ginger.

Il plauso arrivò unanime da tutto il mondo del cinema, addirittura da una diva con giusto qualche anno di carriera alle spalle come Sophia Loren, che nella sua biografia scrisse: "Recentemente sono rimasta di sasso davanti all'ultima scena di Blue Jasmine, quando Cate Blanchett ha sul volto un'espressione che non avevo mai visto prima. Quell'espressione ha scavato dentro di me, ed ha messo radici lì nell'attesa di far germogliare una nuova pianta, un nuovo fiore".

Certo, la straordinaria Cate non ha bisogno di dimostrare nulla, ma siamo piuttosto sicuri che sapere di esser stata d'ispirazione per una star mondiale con tanti anni in più di esperienza sul grande schermo farebbe piacere a chiunque. A proposito di Cate Blanchett, recentemente l'attrice ha svelato il suo comfort movie.