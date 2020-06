Cate Blanchett shock: 'Sono sopravvissuta ad un incidente con la motosega'

Vincitrice di 2 premi Oscar e di 3 Golden Globe, compagno dell'Ordine dell'Australia, Dama dei Boschi e... Signora delle motoseghe! No, non si tratta di Daenerys Targarien, bensì di Cate Blanchett, il cui lungo elenco di epiteti da oggi si allunga di una riga. Una che nessuno di noi pensava avrebbe mai avuto.

Ebbene sì, l'evento, che ha quasi dell'incredibile, si è verificato solo qualche ora fa ed è la stessa attrice a farne parola durante un podcast condotto addirittura dall'ex primo ministro australiano Julia Gillard.

"Sto bene. Ho avuto un piccolo incidente con una motosega ieri, il ché può sembrare molto eccitante, ma a dir la verità non è stato niente di grave. Eccetto il piccolo graffio sulla testa è tutto ok", ha rassicurato la Blanchett dopo aver raccontato l'accaduto come se si trattasse dell più normale degli incidenti domestici.

Dopo che l'ospite le ha fatto notare l'importanza della sua testa, con fare scherzoso l'attrice aggiunge: "Oh lo so, non intendo certo perderla!". Cosa ci facesse Cate Blanchett con una motosega è una domanda più che lecita, ma ci spiace dirvi che purtroppo non lo sapremo mai, almeno per adesso.

Quello che invece è certo è che Cate Blanchett sarà Lilith in Borderlands, l'attesissima trasposizione del videogame Borderlands sarà diretta da Eli Roth. La sceneggiatura sarà curata da Craig Mazin, noto ai più per aver creato la serie HBO Chernobyl e al quale lo stesso network ha affidato la serie tratta da The Last of Us, a cui lavorerà insieme al creatore del gioco Neil Druckmann.