Cate Blanchett sfiderà Jennifer Lawrence nel nuovo film di Netflix

La due volte vincitrice del premio Oscar Cate Blanchett è in trattativa per unirsi a Jennifer Lawrence nel nuovo film di Netflix intitolato Don't Look Up, secondo le fonti citate da Collider.

Il film comico sarà incentrato su due astronome di medio livello che scoprono che un meteorite distruggerà la terra in sei mesi, il che le le spinge ad un tour mediatico per avvertire l'umanità. McKay ha descritto Don't Look Up come "una satira oscura a metà fra Doctor Strangelove e Network", e sulla base di queste influenze, immaginiamo che il tour mediatico non andrà particolarmente bene.

Netflix aveva in programma di avviare la produzione ad aprile, con tempistiche evidentemente pensate per la stagione dei premi, ma a causa della pandemia di Coronavirus sembra probabile che i piani cambieranno dato che, sebbene l'industria si stia preparando a ripartire, il riavvio dei servizi a New York e Los Angeles sono ancora in alto mare.

Ricordiamo che negli ultimi due film McKay ha diretto attori del calibro di Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Brad Pitt, Steve Carrell, Margot Robbie e Ryan Gosling, dunque la Blanchett e la Lawrence sarebbero perle pregiate da aggiungere alla sua collezione: cosa ne pensate di questo regista? Quali sono le vostre aspettative per il progetto? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione de La Grande Scommessa e alla recensione di Vice.