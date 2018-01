Cate Blanchett sarà presidente della giuria al Festival di Cannes 2018

sarà presidente della giuria internazionale alla 71° edizione del, che si svolgerà nella cittadina francese dall'8 al 19 maggio. L'attrice australiana sarà l'undicesima donna a presiedere la giuria del Festival, affiancandosi a grandi star e personalità femminili della storia del cinema.

Onorata di aver ricevuto tale incarico, Cate Blanchett ha commentato così la notizia:"Sono venuta a Cannes per anni in veste di attrice, produttrice, ospite per le serate di gala e per i film in concorso. Ma non sono ancora venuta al Festival per il solo piacere di approfittare dell'abbondanza del programma di questo grande festival. Il privilegio che mi è stato fatto di nominarmi presidente della giuria e la responsabilità che ne consegue mi riempiono di umiltà. Cannes ha un ruolo maggiore nell'ambizione del mondo di conoscersi meglio raccontando storie, questo tentativo strano e vitale di unire tutti i popoli e permettere loro di comprendersi."

Cate Blanchett succede come presidente della giuria a Pedro Almodovar. Nella storia altre dieci donne hanno ricoperto questo importante ruolo: Olivia de Havilland (1965), Sophia Loren (1966), Michele Morgan (1971), Ingrid Bergman (1973), Jeanne Moreau (1975, 1995), Françoise Sagan (1979), Isabelle Adjani (1997), Liv Ullmann (2001), Isabelle Huppert (2009) e Jane Campion (2014).

Cate Blanchett è una delle attrici più apprezzate nel panorama cinematografico internazionale. Al suo attivo vanta due premi Oscar su sette candidature: alla miglior attrice non protagonista per The Aviator di Martin Scorsese e alla miglior attrice protagonista per Blue Jasmine di Woody Allen. Si è aggiudicata, tra gli altri, tre Golden Globe, tre BAFTA e una Coppa Volpi alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia per Io non sono qui di Todd Haynes.

Nel 2015 ha ricevuto il BFI alla carriera per il suo contributo all'industria cinematografica.