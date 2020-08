Cate Blanchett in Pinocchio, ecco tutto il cast del film di Guillermo Del Toro

Cate Blanchett, Tim Blake Nelson e Finn Wolfhard sono solo le ultime aggiunte di un cast stellare che porterà sullo schermo Pinocchio, un film di Guillermo Del Toro.

Sarà un film. Sarà un musical. Sarà animato. Sarà in stop-motion. E avrà un cast spettacolare.

Questo e molto altro si può già dire del progetto dedicato a Pinocchio scritto, diretto e prodotto da Guillermo Del Toro (assieme al co-regista Marc Gustafson e al co-sceneggiatore Patrick McHale), e di cui il regista Premio Oscar firmerà anche i testi delle canzoni in collaborazione con Katz, sulle musiche di Alexander Desplat, e curerà le scenografie (aiutato da Guy Davis e Curt Enderle).

La pellicola che verrà distribuita al cinema e su Netflix, può vantare, come dicevamo, un cast di primo livello: Ewan McGregor vestirà i panni del Grillo Parlante, mentre l'esordiente Gregory Mann sarà Pinocchio, e David Bradley interpreterà Geppetto.

Si aggiungono poi i Premi Oscar Christoph Waltz e Cate Blanchett, Tim Blake Nelson, Finn Wolfhard, John Turturro, Ron Perlman e Burn Gorman, oltre alla già vociferata Tilda Swinton.

Come già riportato in precedenza, il lungometraggio di Del Toro sarà ambientato in epoca fascista, e sarà "una storia d’amore e disobbedienza, in cui Pinocchio fatica a essere all’altezza delle aspettative del padre".