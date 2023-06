Cate Blanchett al Glastonbury Festival con gli Sparks! Il video dell'esibizione

Che Cate Blanchett sia una forza della natura sul grande schermo lo sappiamo ormai da anni: che l'attrice de Il Signore degli Anelli e Blue Jasmine fosse in grado di dire la sua anche nel mondo della musica, però, non ce lo aspettavamo di certo! Che sorpresa è stata, dunque, vederla spuntare sul palco del Glastonbury Festival.

I presenti allo storico festival che ogni anno si tiene nell'omonima cittadina del Somerset hanno infatti assistito a qualcosa di davvero unico lo scorso venerdì, quando sul palco che in quel momento ospitava gli Sparks ha fatto improvvisamente la sua comparsa l'attrice che proprio quest'anno è stata nuovamente candidata all'Oscar come Miglior attrice protagonista per il suo Tar.

Un'ospitata non casuale, quella di Blanchett: la star di Carol ed Elizabeth: The Golden Age è infatti recentemente apparsa nel video dell'ultimo singolo della band formata da Ron e Russell Mael, The Girl is Crying in Her Latte, e proprio in occasione dell'esibizione del duo statunitense al Glastonbury ha voluto omaggiare i nostri (di cui Blanchett è grande fan, al punto da esser stata lei a proporsi per il video) esibendosi per la prima volta live nella coreografia ideata per il pezzo. Una sorpresa davvero niente male per i fortunati presenti, che hanno potuto assistere a qualcosa di realmente unico.