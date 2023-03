Cate Blanchett e Angela Bassett sono tra le dodici Donne dell'Anno per la rivista Time

La rivista Time ha appena annunciato le Donne dell'Anno, tra cui figurano Cate Blanchett, Angela Basset e Phoebe Bridgers. Stando al comunicato, la selezione ha posto l'accento su "leader straordinari che stanno lavorando per un mondo più equo".

Così hanno dichiarato Naina Bajekal (direttore) e Lucy Feldman (direttore senior): "La nostra lista annuale delle donne dell'anno esamina l'influenza che hanno sulla società, mettendo in luce leader che prestano la propria voce per combattere, nel tentativo di raggiungere un mondo sempre più equo. Le 12 donne dell'elenco di quest'anno provengono da tutto il mondo e hanno avuto un impatto davvero significativo nelle rispettive comunità e nei relativi campi di interesse: dall'attivismo al governo, dallo sport alle arti". Nel 2021, invece, ricordiamo che Elon Musk è stata la persona dell'anno del Time a causa della sua influenza sulla Terra e non solo.

La lista delle Donne dell'Anno 2023, con l'aggiunta di accurate descrizioni, comprende le professionalità più svariate: attrici (Cate Blanchett, Angela Bassett), difensori dei diritti umani (Ayisha Siddiqa, Verónica Cruz Sánchez, Olena Shevchenko, Anielle Franco), sportivi (Megan Rapinoe, Ramla Ali) e scrittori di musica, romanzi e articoli giornalistici (Phebe Bridgers, Quinta Brunson, Masih Alinejad), nonostante i ruoli delle dodici personalità siano più sfumati di quanto sembri.

Per Cate Blanchett, ad esempio, la rivista spende le seguenti parole: " Blanchett è consapevole di come ogni problema globale sia collegato a un altro, e a un altro ancora, e così via. La crisi climatica, come lei afferma, è una delle più grandi sfide che ci ritroviamo ad affrontare in quanto specie umana, e al contempo è allarmante la quantità di rifiuti a cui lei è costretta ad assistere mentre svolge il suo lavoro. E questa evoluzione deve essere all'insegna della creatività, che richiede di attingere dalle esperienze passate pur rimanendo perennemente aperti al cambiamento". Tutte tematiche che, almeno in parte, trovano spazio anche nella nuova pellicola dell'attrice: al riguardo, ecco la recensione di Tár, un film da Oscar per la sua estrema raffinatezza.

Il secondo galà annuale dell'evento si terrà a Los Angeles l'8 marzo 2023.