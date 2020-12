Cate Blancehett: 'Le donne nel cinema subiscono una pressione maggiore'

Questa sera Cate Blanchett torna in tv con Hanna, il film del 2011 diretto da Joe Wright, in cui appare accanto a Saoirse Ronan ed Eric Bana. L'attrice che non ha di certo bisogno di presentazioni e che risulta essere una delle più apprezzate al mondo, pensa che nel mondo del cinema le donne siano costrette a subire pressioni maggiori.

Secondo la Blanchett infatti gli uomini hanno maggiore libertà e sono costretti a curare meno il proprio aspetto. Anzi talvolta un look piuttosto trasandato risulta essere particolarmente apprezzato. Le donne invece, sono costrette sempre ad apparire al proprio meglio e anche il tempo che passa diventa per la loro carriera un vero e proprio peso. Per tale ragione spesso e volentieri sono costrette a far ricorso alla chirurgia estetica che, nella maggior parte dei casi non fa altro che stravolgere i propri connotati.

"Non sono solo le donne le donne mature, le ragazze di 18 anni sentono la pressione e iniziano così a fare iniezioni preventive. Vedo il viso di qualcuno che invecchia, il corpo di qualcuno che ha avuto dei figli e penso a quanto sia straordinario il viaggio della vita, e perché dovresti cancellarlo? La vita è breve, meglio vivere per ciò che siamo. La morte non sarà più facile solo perché la tua faccia non può più muoversi".

Cate Blanchett sembra essere a suo agio con il tempo che passa ma, lo stesso non si può dire per Meg Ryan che a causa dei vari ritocchini è ormai irriconoscibile. Anche Nicole Kidman ha ceduto alle sirene della chirurgia, salvo poi pentirsene.