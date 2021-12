Cate Blachett riceverà il Premio Cesar onorario nell'edizione del 2022

Cate Blanchett, star australiana che non necessita presentazioni, riceverà quest'anno il prestigioso Premio Cesar onorario, principale riconoscimento cinematografico francese, che viene conferito per celebrare la carriera degli artisti più meritevoli dell'industria.

Cate Blanchett riceverà il premio alla cerimonia che si terrà il 25 febbraio allo storico teatro Olympia di Parigi. Il premio Cesar rappresenta un importante traguardo per la carriera di ogni grande attore e regista, basti ricordare che, nelle ultimi edizioni, dello stesso premio sono stati insigniti Quentin Tarantino, Sean Penn e Robert Redford, tra gli altri. L'anno scorso inoltre, ha fatto particolare scalpore per la decisione di assegnare il Premio Cesar a Roman Polansky come miglior regista, generando l'indignazione e le proteste di diverse attrici presenti alla premiazione. Il premio per Cate Blanchett invece non dovrebbe causare alcuna indignazione, vista la sua illustre carriera, che vanta tra i vari riconoscimenti anche due premi Oscar, come miglior attrice non protagonista per The Aviator e come miglior attrice protagonista per Blue Jasmine, tre Golden Globe, tre BAFTA e una Coppa Volpi.

Infine, vi ricordiamo che, tra i prodotti in uscita a breve, Cate Blanchett ha preso parte all'ultimo film di Guillermo del Toro, per cui v'invitiamo ad ammirare lo splendido trailer di Nightmare Alley, remake dell'omonimo noir del 1947, la cui uscita nelle sale è prevista per il prossimo 27 gennaio.