Catching Dust: Erin Moriarty di The Boys nel cast del film insieme ad altri attori noti!

L'attrice di The Boys Erin Moriarty, Jay Courtney di Suicide Squad, Dina Shihabi di Archive 81 e Ryan Corr di House of the Dragon si uniranno nel film di debutto di Stuart Gatt, Catching Dust.

Secondo quanto riportato la pellicola sarà un noir ambientato in Texas, e l'intera produzione si svolgerà sulle Isole Canarie. Ci troviamo precisamente nel Big Bend, dove una roulotte solitaria è diventata il nascondiglio di Geena e del marito criminale Clyde. La donna vorrebbe aprirsi al mondo esterno, ma l'uomo reprime tutti questi desideri e le intima di restare nascosti dalla legge e non solo: infatti Clyde ha dei conti da regolare con altri criminali. La donna, però, non ci sta, e decide di scappare, fino a che non arriva una roulotte in cui si trova una coppia di New York alla ricerca di riposo: Amaya e Andy. A quel punto Geena decide di non scappare, ma chiede al marito di farli restare, anche se la presenza dei due potrebbe effettivamente metterli in pericolo. E sembra che accadrà proprio questo.

La curiosità intorno al progetto è tanta, soprattutto per la qualità dei talenti coinvolti. Infatti Gatt si è già fatto notare con il suo cortometraggio My Beautiful White Skin, in cui ha lavorato con l'attrice di Red Notice Ritu Arya, e con The Dead See, corto sul viaggio dei rifugiati della Libia verso l'Europa, che ha ricevuto una nomination ai BAFTA.