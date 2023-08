Cat Person, il trailer del film tratto dalla storia virale più inquietante del 2017

Dopo lo straordinario successo editoriale del racconto breve di Kristen Roupenian Cat Person, sta per uscire l’adattamento dallo stesso titolo di cui è stato pubblicato, da Rialto Pictures, il trailer promozionale che ci introduce alla narrazione estremamente realistica e cruda dei lati oscuri del cominciare una relazione ai tempi di Internet.

Dopo avervi presentato una lista di 5 film bellissimi da vedere soltanto una volta, rimaniamo sull’argomento con un thriller che potrebbe risultare a suo modo disturbante quanto il racconto da cui è tratto.

Cat Person racconta l’incontro di Margot e Robert, ragazza e ragazzo divisi da una differenza d’età notevole e la cui relazione si sviluppa soprattutto tramite chat e in maniera distorta.

Il trailer del film sembra mostrare una versione più horror del racconto diventato virale e quindi un vero e proprio caso editoriale nel 2017 e vede protagonisti Emilia Jones e Nicholas Braun, per la regia di Susanna Fogel.

A rendere ancora più inquietante Cat Person è stata la rivelazione, del 2021, che la Roupenian si sarebbe ispirata a una storia vera di cui ha appreso i particolari grazie a una chiacchierata online con l’uomo protagonista e a delle ricerche sui profili social della donna che poi ha rappresentato nel suo racconto.

Queste le parole della donna ritratta suo malgrado in una delle storie più lette dell’ultimo decennio: “Ciò che è difficile quando la propria relazione viene riscritta e memorizzata nel racconto più virale di tutti i tempi è la sensazione che milioni di persone ora conoscano quella relazione descritta da un estraneo. Nel frattempo sono sola con i miei ricordi di ciò che è realmente accaduto”.

In attesa di poter vedere il film, in uscita negli Stati Uniti il 6 ottobre 2023, vi lasciamo alla recensione di Il Tuo Ex non Muore Mai, ultimo film di Susanna Fogel