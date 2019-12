Ancora nessun casting per i nuovi personaggi di Guardiani della Galassia Vol. 3

Nello stesso Q&A via Instagram dove ha dichiarato di non avere intenzione di dirigere alcun episodio di Star Wars: The Mandalorian, il regista e sceneggiatore James Gunn ha anche risposto a diverse domande relative ai suoi progetti concreti in arrivo nei prossimi anni, che sono The Suicide Squad e Guardiani della Galassia Vol. 3.

Soprattutto in merito a Guardiani della Galassia Vol. 3, i fan hanno chiesto aggiornamenti pur sapendo gli impegni del regista nella produzione del cinecomic DC, che lui stesso ha definito "l'esperienza più divertente della sua carriera", indicando un certo impegno nella cura qualitativa dello sviluppo prima di tornare ai suoi amati Guardiani di casa Marvel Studios.



Quando un fan ha chiesto allora al regista se fossero già avvenuti alcuni casting per i nuovi personaggi del terzo capitolo del franchise del MCU, con diretto riferimento a un possibile Zac Efron nei panni di Adam Warlock, l'autore ha risposto: "Non ho mai detto che ci sarebbe stato Adam Warlock nel film. E comunque NESSUN attore è stato ancora scelto per Guardiani della Galassia Vol. 3 eccetto gli interpreti già protagonisti dei precedenti film".



Vi lasciamo allo speciale sullo sviluppo di The Suicide Squad e Guardiani Vol. 3. Cosa ne pensate? Secondo voi quali potrebbero essere i nuovi ingressi nel terzo film della saga? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti in calce alla notizia.