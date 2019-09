Il cast di The Suicide Squad si mostra insieme a James Gunn!

Pochi giorni dopo l'inizio delle riprese di The Suicide Squad, James Gunn ha condiviso su Instagram una sua foto in compagnia di alcuni membri del cast del film.

Il post mostra, da sinistra a destra, Flula Borg, Daniela Melchior, David Dasmalchian, Gunn, Jennifer Holland, Nathan Fillion, Sean Gunn, e Mauling Ng; mancano perciò all'appello alcuni dei protagonisti più attesi tra cui Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnaman (Rick Flag) e Jai Courtney (Captain boomerang).

Tra le new entry troveremo inoltre Idris Elba, Michael Rooker, Peter Capaldi, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi e John Cena in ruoli che non sono ancora stati rivelati. L'unica conferma per il momento è che, come suggerisce il titolo, The Suicide Squad non sarà un vero e proprio sequel del film di David Ayer, pur avendo diversi importanti personaggi in comune.

Purtroppo Gunn ha confermato nei commenti del post ciò che aveva già anticipato la scorsa settimana, ovvero che dovremo attendere un po' di tempo prima di nuove informazioni sulla pellicola, ma la cosa non stupisce visto che l'uscita di The Suicide Squad in ogni caso è fissata ad agosto 2021.

Nell'attesa vi rimandiamo alla nostra raccolta di tutte le novità su The Suicide Squad. Siete curiosi di sapere cos'ha in mente Gunn? Fatecelo sapere nei commenti in calce alla notizia.