Il cast di Spider-Man: Far From Home si diverte nella nuova clip del Blu-Ray

In occasione dell'imminente uscita dell'edizione home video di Spider-Man: Far From Home negli Stati Uniti, ComingSoon.net ha pubblicato in esclusiva uno speciale video dietro le quinte del film di Jon Watts.

Nella clip - che potete visionare a questo indirizzo - vediamo i giovani membri del cast, tra cui Tom Holland, Jacob Batalon e Zendaya, che si divertono tra un ciak e l'altro in giro per l'Europa: Far From Home, come suggerisce lo stesso titolo, è stato girato tra Venezia, Londra, Berlino e Praga.

A meno di un clamoroso retrofront da parte di Disney e Sony sui diritti del personaggio, Far From Home rappresenta in questo momento l'ultima apparizione di Tom Holland e il suo arrampicamuri nel MCU. Il terzo capitolo già in sviluppo, infatti, farà parte dell'Universo Cinematografico di Spider-Man lanciato da Sony con l'uscita di Venom.

Dopo il successo ottenuto al box office, essendo tutt'ora l'unico film non targato Disney ad aver raggiunto il miliardo di dollari nel 2019, Spider-Man: Far From Home si prepara a debuttare in digitale negli Stati Uniti il 17 settembre, domani. L'edizione home video del film includerà diverse scene eliminate tra cui un corto di 3 minuti intitolato "Peter's To-Do List". Leggete la nostra recensione di Far From Home.