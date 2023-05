Cast spaziale per il nuovo thriller sull'assassinio di JFK: tra i protagonisti Al Pacino

Assassination è il nuovo thriller di David Mamet che racconterà l'assassinio del presidente John F. Kennedy. A cinquantanove anni dall'attentato, il regista si avvale di un cast impressionante per portare sul grande schermo uno degli eventi più tragici della storia americana.

Ma chi reciterà nel nuovo film di Mamet? Pensate a tutte le star di Hollywood possibili e le troverete in Assassination: c'è il premio Oscar Al Pacino, prossimo a recitare in Easy's Waltz, i candidati all'Oscar Viggo Mortensen e John Travolta, il vincitore del BAFTA Shia LaBeouf. Nel cast anche la vincitrice del premio NBR Rebecca Pidgeon e l'attrice e cantautrice Courtney Love.

Assassination, diretto dal vincitore del Premio Pulitzer e candidato all'Oscar David Mamet, vedrà un nuovo punto di vista nella narrazione del fatidico omicidio di John F. Kennedy: quello della mafia, e in particolare, la pellicola seguirà la teoria che vede come mandante dell'attentato il boss di Chicago Sam Giancana. Dietro "l'ordine" di Giancana ci sarebbe un tentativo di vendetta dopo le misure adoperate da JFK per indebolire la mafia. Le riprese di Assassination dovrebbe iniziare a settembre a Vancouver.

Tra i prossimi progetti di Viggo Mortensen ci sarà una rinnovata collaborazione con David Cronenberg nel nuovo film The Shrouds.

La produzione inizierà tra qualche mese e non è stata ancora annunciata una data di uscita per Assassination di David Mamet. Rimante sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!