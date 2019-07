Il cast principale del Black Widow della Marvel posa per Entertainment Weekly. Le foto

Ci siamo: siamo finalmente entrati nella Fase 4 dell'Universo Cinematografico Marvel, che aprirà i battenti soltanto il 1° maggio 2020 con l'attesissimo Black Widow di Cate Shortland, stand-alone (per quanto vale) dedicato alla Vedova Nera di Scarlett Johansson e ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War.

Quelle messo insieme da Kevin Feige, dalla Shortland e dalla casting director è un ensamble impressionate composto da alcuni degli attori più amati degli ultimi anni e più lanciati del momento, che vanno dalla già citata Johansson fino alla splendida e bravissima Rachel Weisz, passando però da Florence Pugh (Midsommar, Piccole Donne), O.T. Fagbenle e al mitico David Harbour, l'amatissimo Sceriffo Jim Hopper di Stranger Things.



Dopo la presentazione al Panel Marvel, Entertainment Weekly ha pubblicato online un set fotografico che ritrae in solitaria e anche insieme i protagonisti sopra citati, che ricordiamo interpreteranno rispettivamente la protagonista, la gelida Melina (un'altra Vedova Nera), il misterioso Mason e infine Alexei, meglio noto ai fan dei fumetti come The Red Guardian, una sorta di Captain America sovietico.



Black Widow è atteso nelle sale a maggio 2020. Quanto state aspettando il film? Curiosi di vedere almeno una primissima occhiata ai look dei personaggi? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti.