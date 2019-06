Il cast originale di Ghostbusters tornerà nel terzo film!

In attesa della sorpresa di questo sabato annunciata dal regista, l'attrice Sigourney Weaver sembra aver confermato il suo ritorno al franchise nel ruolo storico di Dana Barrett.

"Sarà folle lavorare ancora con queste persone!" ha spiegato l'attrice durante una nuova intervista con il sito Parade, confermando di conseguenza il ritorno del cast originale dei primi due celebri Ghostbusters nell'atteso terzo episodio in arrivo per la prossima estate cinematografica.

Non è la prima volta in cui leggiamo che i protagonisti erano disposti a tornare nel nuovo film scritto e diretto da Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman, regista dietro i primi due episodi. Lo stesso Bill Murray si era definito disposto ad un suo ritorno ed ora sembra che tornerà insieme a Dan Aykroyd e a Ernie Hudson; l'unico che non ci sarà, naturalmente, sarà Harold Ramis, scomparso qualche anno fa. Non è chiaro se Annie Potts o Rick Moranis saranno parte del cast ma, a questo punto, solo il tempo ce lo dirà!

Il nuovo Ghostbusters, ancora senza un titolo ufficiale, vedrà nel cast Finn Wolfhard (Stranger Things, IT), Mckenna Grace (Annabelle 3, Captain Marvel) e Carrie Coon (Fargo, Avengers: Infinity War, Gone Girl) in dei ruoli ancora non meglio precisati.

Il nuovo film dedicato ai Ghostbusters debutterà nei cinema per il 10 luglio 2020.