Il cast di Birds of Prey vuole un crossover con Wonder Woman

Come sappiamo il DCEU è vivo e vegeto, ma molto più malleabile e "diversamente attento" alla continuity rispetto al Marvel Cinematic Universe, e a tal proposito il cast di Birds of Prey ha parlato della possibilità di un futuro crossover con Wonder Woman.

In un'intervista rilasciata a CinePOP, ad alcuni membri del cast di Birds of Prey è stato chiesto se avrebbero voluto far riunire i loro personaggi con la Principessa di Themyscira (interpretata da Gal Gadot), se mai si fosse presentata l'occasione.

"Penso che il gruppo dovrebbe essere in lotta con lei, giusto?" ha suggerito Mary Elizabeth Winstead, che interpreta Cacciatrice nel film con Margot Robbie.

"Sì, voglio dire, Black Canary e Wonder Woman ..." ha aggiunto Jurnee Smollett-Bell, interprete di Black Canary, facendo riferimento ai numerosi team up fra i due personaggi nelle pagine della DC Comics.

"Adoro Gal Gadot, e mi piace solo il fatto di essere nel suo stesso universo", ha continuato Rosie Perez, interprete della detective di Gotham City Renee Montoya. "Mi aggregherei alla sua squadra senza pensarci due volte."

Naturalmente ci sono diversi precedenti nei fumetti per quanto riguarda i crossover fra Wonder Woman e le Birds of Prey, più o meno recenti. Black Canary, Huntress, Hawkgirl e Vixen si sono incontrate con Diana Prince anche nella serie animata Justice League Unlimited. Pensate che vedremo mai un crossover simile? Ditecelo nei commenti.

