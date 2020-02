Il cast di Birds Of Prey vorrebbe invadere il set di The Batman

Le attrici di Birds Of Prey avevano parlato di un possibile crossover con le Gotham City Siren, dichiarando che sarebbe stato interessante coinvolgere anche Batman. Armate della tipica sfacciataggine delle villain, le attrici continuano a portare avanti l'idea, suggerendo che potrebbero addirittura piombare sul set di The Batman.

"Dovremmo irrompere sul set ed esclamare 'Come va, st***zi?'", suggerisce Jurnee Smollett-Bell, interprete di Black Canary, durante un'intervista per MTV News. Le colleghe sembrano apprezzare e Margot Robbie le fa eco: "Dovremmo fare un salto a Leavesden, o dovunque stiano girando, e infilarci in una scena. E poi, c'è Zoe Kravetz. Abbiamo tutte una grandissima cotta per lei".

Il riferimento è all'attrice che interpreterà Selina Kyle (Catwoman) al fianco di Robert Pattinson.

La pazzia delle Birds forse stonerebbe un po' con la seriosità di Batman, ma dopotutto è proprio ciò che avviene nei fumetti. A questo proposito Ella Jay Basco (Cassandra Cain in Birds of Prey), commenta dicendo che il Batman di Pattinson potrebbe essere rappresentato come impassibile e serio, un po' come la Cacciatrice. Il resto del team, invece, proverebbe in tutti i modi a fargli venire un esaurimento nervoso. L'attrice conclude affermando che probabilmente Cassandra Cain tenterebbe di derubare costantemente Bruce Wayne.

Il contrasto tra i due toni dei film potrebbe essere interessante, ma per ora non sono previsti crossover.

Sebbene Birds Of Prey sia certificato Fresh su Rotten Tomatoes, il film con Margot Robbie potrebbe incassare poco al lancio.