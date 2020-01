Il cast di Birds of Prey vorrebbe un crossover con Batman e Catwoman nel sequel

Nel corso di una recente intervista promozionale, il cast di Birds of Prey ha parlato di quali personaggi DC Films potrebbero comparire in un sequel o in un crossover futuro.

Già in settimana Margot Robbie, produttrice del film, aveva tirato in ballo Poison Ivy parlando di eventuali nuovi capitoli della saga già confermati (qualora questo primo film dovesse dare i risultati sperati, ovviamente) ma in una nuova intervista con Heroic Hollywood la star e le sue co-protagoniste Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell e Rosie Perez si sono letteralmente sbizzarrite nel fare nomi ed esprimere desideri.

"Ce ne sono così tanti che potrebbero incontrarsi o unirsi con le Birds", ha spiegato la Smollett-Bell, interprete di Black Canary. "Ovviamente direi Oracle/Barbara Gordon, lei è la prima. Ma ce ne sono anche molti altri. Si potrebbe portare dentro Poison Ivy, magari come cattiva. Puoi avere Lady Shiva. C'è un mondo intero. C'è un potenziale molto ricco. Anche Freccia Verde" ha aggiunto, noto interesse romantico di Black Canary nei fumetti DC.

"Esiste la possibilità di un crossover con Batman e Catwoman", ha aggiunto la Winstead, interprete della storica alleata di Bruce Wayne, Cacciatrice, facendo un chiaro riferimento ai casting di Robert Pattinson e Zoe Kravitz in The Batman di Matt Reeves.

Birds of Prey arriverà in Italia il 6 febbraio.