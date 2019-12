Il cast di Birds of Prey riunito sul palco in un video dal CCXP del Brasile

Sono giorni bollenti per gli amanti delle Birds of Prey in attesa del loro adattamento cinematografico, perché dopo averne ammirato un nuovo poster in stile Botticelli e diversi character con Margot Robbie e Mary Elizabeth Winstead, ecco arrivare un video che mostra l'intero cast del film di Cathy Yen insieme.

Dove? Ovviamente sempre dal palco di quella che è ormai diventata l'expo dell'intrattenimento più grande del Sud America, il CCXP di San Paolo, in Brasile, da dove ormai annualmente in questo periodo arrivano novità importanti e tante curiosità sui film più attesi della prossima stagione cinematografica. È una vetrina ormai importantissima per le gradi produzioni americane, tanto che viene scelta puntualmente per presentare produzioni di un certo livello come i cinecomic DC Films o Marvel Studios, basti pensare a quanto successo lo scorso anno con Spider-Man: Far From Home.



Nel video dedicato a Birds of Prey, comunque, vediamo salire sul palco insieme a Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead anche Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez e Ali Wong, con l'immancabile arrivo della regista Cathy Yen. La folla è in delirio e la Robbie non riesce a trattenere la sorpresa e l'entusiasmo.



Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 7 febbraio 2020. Il nuovo full trailer

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn è atteso a breve, forse anche domani, 8 dicembre.