Cast Away, cosa diede a Tom Hanks l'idea per il film?

I meriti di Tom Hanks per quanto riguarda il successo di Cast Away vanno ben oltre la strepitosa interpretazione che valse all'attore di Forrest Gump una nomination agli Oscar come Miglior attore protagonista: fu proprio il nostro Tom, infatti, a partorire per primo l'idea che diede vita al film di Robert Zemeckis.

Qualche tempo prima che Cast Away prendesse forma, infatti, Hanks si trovò a leggere un articolo su FedEx, la società specializzata in spedizioni espresse per la quale, non a caso, lavora come ingegnere informatico il protagonista del film: per l'attore fu dunque automatico riflettere sul numero di aerei che ogni giorno sorvolano l'oceano.

"Realizzai che dei Boeing 747 carichi di merci sorvolano il Pacifico ben tre volte al giorno. Cosa accadrebbe se uno di questi cadesse?" furono le parole con cui Hanks spiegò la genesi della sua idea. Da lì, dunque, la naturale conseguenza: cosa succederebbe se uno dei passeggeri sopravvivesse e si trovasse a combattere tutto solo per la sua vita, cercando con tutte le sue forze di far ritorno dai suoi cari?

Un'idea semplice e d'effetto che diede vita a uno dei film di maggior successo del duo Zemeckis/Hanks, con quest'ultimo che dovette comunque far fronte a più di un sacrificio per la riuscita dell'operazione: Tom Hanks dovette infatti sottoporsi a una dieta davvero assurda per Cast Away.