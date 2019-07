Ecco il cast di Army of the Dead di Zack Snyder: nel film Netflix anche Hiroyuki Sanada

Dopo le anticipazioni di Ella Purnell su Army of the Dead, il servizio di streaming on demand Netflix ha svelato gli ultimi ingressi nel cast dell'atteso nuovo zombie-movie di Zack Snyder.

Con le riprese iniziate ieri lunedì 15 luglio, The Hollywood Reporter ha segnalato infatti che il casting per la produzione è stato definitivamente completato, svelando un'ultima gradita sorpresa insieme ad altri attori minori.

Il veterano attore giapponese Hiroyuki Sanada si è unito al film di Snyder in un ruolo sconosciuto: salito alla ribalta internazionale con Il Crepuscolo del Samurai, capolavoro di Yōji Yamada del 2002, che lo portò negli Stati Uniti con L'Ultimo Samurai al fianco di Tom Cruise nel 2003, Sanada si è fatto un nome nella Hollywood che conta recitando in molti film e serie tv di successo, fra i quali Westworld della HBO e il recente Avengers: Endgame.

Tra le altre new-entry nell'atipico zombie-movie di Netflix figurano anche Omari Hardwick, Chris D'Elia, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win, Rich Cetrone, Ella Purnell, Theo Rossi, Ana de la Raguer e Huma Qureshi.

Per altre notizie vi ricordiamo che le riprese di Army of the Dead si svolgeranno tra Atlantic City e Albuquerque. Il film non ha ancora una data di uscita ufficiale, quindi rimanete con noi per ulteriori aggiornamenti.