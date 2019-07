La Cassie Lang di Endgame ha visto tutti i film del MCU solo dopo essere entrata nel cast

Con 23 film all'attivo e, a conti fatti, più di 3000 minuti - o 50 ore - di materiale girato e montato a partire dal primo Iron Man di Jon Favreau fino all'ultimo e di Jon Watts, il Marvel Cinematic Universe è una bella sfida da affrontare se non si è mai visto un titolo prodotto dai Marvel Studios.ottimo Spider-Man: Far From Home

Guardarlo dall'inizio alla fine è un'impresa con cui molti si sono comunque già cimentati, contando magari nella maratona anche la visione in sala di Far From Home, e tra queste persone scopriamo esserci grazie a Comicbook.com anche Emma Fuhrmann, l'interprete della versione più anziana di Cassie Lang in Avengers: Endgame dei fratelli Russo.



L'attrice ha infatti ammesso di non essere stata una fan sfegatata del Marvel Cinematic Universe, eppure, dopo essere stata scelta per la parte, ha rivelato di aver recuperato tutti i film, dall'inizio alla fine (dunque fino ad Black Panther), il più velocemente possibile, chiudendosi in un lungo binge watching. Spiega proprio: "Onestamente ne avevo visti pochi, quindi ottenuta la parte ho pensato subito 'ok, è arrivato il momento di fare i compiti'. Ho aperto wikipedia, stampato la lista di tutti i film del MCU e li ho guardati in ordine uno dopo l'altro, per settare la mente su ogni cosa importante in questo grande universo, specialmente su Ant-Man, che ho rivisto più di una volta. Volevo comprendere la base di partenza del mio personaggio".



Durante il provino per la parte, comunque, la Fuhrmann spiega che non sapeva chi dovesse interpretare, pensando addirittura si trattasse di una giovane Vedova Nera: "Ho tenuto la mia audizione a giugno 2017 e l'hype era ancora molto basso, dunque non avevo informazioni sul mio personaggio. Pensavo si trattasse di una giovane Vedova Nera perché mi sembrava l'unico personaggio femminile al quale somigliassi. Poi il non c'era neanche un titolo e il mio personaggio aveva un nome falso. Ho scoperto tutto soltanto una volta arrivata sul set".



La solita segretezza della Marvel.