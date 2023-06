Cassandro: Gael Garcia Bernal irriconoscibile nel nuovo film esclusiva Prime Video

Gael Garcia Bernal è il protagonista di Cassandro, nuovo film esclusivo della piattaforma di streaming on demand Prime Video che torna a mostrarsi oggi con una nuova immagine ufficiale.

Disponibile come al solito in calce all'articolo, la nuova foto di Cassandro mostra un irriconoscibile Gael Garcia Bernal nei panni del personaggio titolare, all'anagrafe Saúl Armendáriz, un wrestler amatoriale gay di El Paso che diventa famoso a livello internazionale dopo aver creato il personaggio di Cassandro, il “Liberace della Lucha Libre”. Basato su una sensazionale storia vera, il film è diretto dal regista Premio Oscar Roger Ross Williams e include nel cast anche Joaquín Cosío e Raúl Castillo, con la partecipazione speciale di El Hijo del Santo e Benito Antonio Martínez Ocasio (aka Bad Bunny, che in queste ore potrebbe aver lasciato il ruolo di El Muerto nello spin-off di Spider-Man dopo le difficoltà incontrate dalla produzione).

Cassandro è scritto da David Teague e dal regista Roger Ross Williams, ed è prodotto da Gerardo Gatica, Todd Black, David Bloomfield, Ted Hope e Julie Goldman. Prime Video fa inoltre sapere che Cassandro uscirà il 22 settembre prossimo, in esclusiva per tutti gli abbonati al servizio di streaming e senza costi aggiuntivi oltre quelli dell'abbonamento.

Che cosa vi aspettate da questa nuova produzione sud-americana? Il più recente dramma argentino di Prime Video, Argentina 1985, del resto è volato direttamente agli Oscar...