Cassandro, il nuovo film con Gael Garcia Bernal uscirà in Italia su Prime Video

La piattaforma di streaming on demand Prime Video ha annunciato che Cassandro, il nuovo film con protagonista la star Marvel Gael Garcia Bernal, uscirà in esclusiva sui suoi canali nel 2023 in tutti i paesi in cui il servizio è disponibile.

Per l'occasione, la piattaforma ha diffuso anche la prima immagine ufficiale di Cassandro: la foto mostra il protagonista inginocchiato al centro del ring con le mani rivolte verso il cielo e l'espressione commossa, probabilmente dopo una vittoria. Potete ammirare l'immagine promozionale in calce all'articolo.

Diretto da Roger Ross Williams e scritto da David Teague, Roger Ross Williams, e Julián Herbert , con Gerardo Gatica, Todd Black, David Bloomfield, Ted Hope e Julie Goldman tra i produttori, Cassandro racconta la storia vera di Saúl Armendáriz, un wrestler amatoriale gay di El Paso che diventa famoso a livello internazionale dopo aver creato il personaggio di Cassandro, il “Liberace della Lucha Libre”. In questo suo percorso, il lottatore non metterà sottosopra solo il mondo machista del wrestling ma anche e soprattutto la sua intera vita. Nel cast, oltre a Gael Garcia Bernal (visto recentemente nello Speciale Halloween Licantropus dei Marvel Studios) anche Roberta Colindrez, Perla De La Rosa, Joaquín Cosío e Raúl Castillo.

Per altri contenuti, ecco cosa ha detto Kevin Feige sul suo futuro di Licantropus in casa Marvel.