Casper, il fantasma più cult degli anni 90 riscoperto dai fan di oggi grazie a Netflix

Ottobre è il mese dei fantasmi per antonomasia, il periodo dell'anno nel quale solitamente gli appassionati di cinema concentrano le visioni di film horror e incentrati sull'iconografia di Halloween. Su Netflix la Top 10 presenta una new entry a sorpresa che stupisce soprattutto perché si tratta di un film di quasi trent'anni fa.

Diretto da Brad Silberling, Casper è il primo lungometraggio basato sull'omonimo personaggio protagonista di fumetti e cartoni animati e uno dei primi progetti per il cinema ad avere come protagonista un personaggio interamente realizzato in CGI.



Il film - lo scorso anno è stata annunciata una serie live action su Casper - racconta la storia di un simpatico fantasmino che vive nel castello di Whipstaff, nel Maine, insieme ai suoi detestabili zii Molla, Ciccia e Puzza. Un giorno la diabolica Carrigan (Cathy Moriarty), riceve in eredità il castello ma scopre che è infestato e per risolvere la grana della presenza dei fantasmi si rivolge al dottor James Harvey (Bill Pullman), che accetta il lavoro e si reca nell'abitazione insieme alla giovane figlia adolescente Kat (Christina Ricci).



Il film, uscito nel 1995, è diventato un classico per famiglie e bambini, rimasto nell'immaginario popolare in particolare per alcune sequenze come il ballo di Halloween nel castello proprio tra Kat e Casper (Devon Sawa).

Nel corso degli anni sono stati prodotti altri due film, che ebbero minor fortuna. Casper ora è saldamente nella Top 10 e grazie allo streaming oggi anche le nuove generazioni si sono appassionate alla storia del fantasmino più conosciuto della cultura pop. Non perdetevi la nostra recensione di Casper, prima di recuperare il film su Netflix.