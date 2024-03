Casper, a quale famosissimo edificio è ispirata la villa del film?

Non spaventatevi: il fantasma più tenero della storia del cinema torna questa sera sul canale 27TwentySeven! Casper, la fiaba malinconica del 1995, è tratta dall'omonimo protagonista di una serie di fumetti e cartoni animati: sapevate, invece, a cosa è ispirata la location del film diretto da Brad Silberling?

Il regista del film, Alex Proyas, voleva qualcosa di insolito per il design di villa Whipstaff, così la scenografa Leslie Dilley ha suggerito sin dall’inizio di optare per una casa stregata che non avesse il solito look vittoriano del diciannovesimo secolo, e ha progettato la dimora basandosi sullo stile architettonico di Antoni Gaudí. Villa Whipsatff, quindi, è principalmente ispirata alla Casa Batlló di Gaudí: l'influenza del progetto di Barcellona si sente molto nell'architettura e nelle decorazioni della casa del film, come la piastrellatura vista all’interno dell’ingresso (che rispecchia il tetto di Casa Batlló), la lavorazione del legno e il soffitto a spirale.

Il film del 1995 (a proposito, sapevate che è stata annunciata una serie live action su Casper?) racconta la storia di un adorabile fantasma che vive - insieme ai suoi tre svitati zii - nel castello di Whipstaff. Quando, però, la diabolica Carrigan (Cathy Moriarty) riceve in eredità la struttura, decide di sbarazzarsi delle ingombranti presenze assumendo un cacciatore di fantasmi, il dottor Harvey (Bill Pullman) insieme alla figlia adolescente Kat (Christina Ricci). Se vi siete persi questo cult, date un’occhiata alla nostra recensione di Casper.

Su DUNE: PARTE DUE STEELBOOK 3 (4K Ultra HD Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.