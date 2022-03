Caso Will Smith, la madre Carolyn Smith commenta: 'Non l'ho mai visto così'

Nelle ultime ore anche il sindacato degli attori ha condannato Will Smith, che durante la notte degli Oscar ha dato uno schiaffo a Chris Rock. In molti si sono espressi sul gesto compiuto dall'interprete. Tra questi c'è anche la madre, Carolyn Smith, che ha parlato ad Action News, affiliata locale della ABC di Philadelphia.

La donna, insieme alla sorella di Smith Ellen, si è detta sorpresa del gesto, chiarendo di non aver mai visto il figlio compiere un atto così violento. "È una persona molto equilibrata", ha detto Carolyn Smith su Will. "Questa è la prima volta che lo vedo scattare. La prima volta in tutta la sua vita... non l'ho mai visto farlo". In ogni caso la notte dell'attore è continuata con la vittoria di un Oscar, di cui la madre si dice molto fiera. "So in che modo lavora, quanto lavora sodo..." ha continuato Carolyn Smith. "Ho atteso, atteso e atteso. Quando ho sentito il [suo] nome, ero solo: 'Sì!'"

La sorella, Ellen, che l'ha sempre sostenuto, ha poi raccontato quante difficoltà ha dovuto vivere il fratello nel corso della sua carriera, che lo ha portato fino a questo evento e a questa vittoria. "Ho avuto [tante] conversazioni con lui, ed è stato davvero come se mi avesse spezzato il cuore con tutte le cose che ha raccontato di aver dovuto affrontare per arrivare dov'è", ha detto Ellen.

La vicenda dello schiaffo a Chris Rock, in ogni caso, resta ancora aperta, e nonostante l'arrivo delle scuse ufficiali di Will Smith nella giornata di oggi, sembra che ci vorrà tempo affinché la questione si risolva. L'Academy ha infatti aperto ufficialmente un'indagine.