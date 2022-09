Caso Will Smith, Dave Chappelle punge:'Ci ha mostrato di essere brutto come tutti noi'

Dave Chappelle e Chris Rock sono impegnati in un tour di comicità ed era difficile non pensare che ci fosse prima o poi qualche velata o meno allusione allo schiaffo rifilato da Will Smith a Rock sul palco degli Oscar. E Chappelle non ha perso tempo e si è riferito proprio a Will Smith durante uno dei suoi pezzi.

Secondo il Telegraph, nel corso della tappa di Liverpool Chappelle si sarebbe rivolto in questo modo al pubblico parlando di Smith:"Will ha dato l'impressione di essere una persona perfetta per 30 anni, ed ora ha strappato la maschera e ci ha mostrato che in realtà era brutto come tutti quanti noi".



Dopo la brutta vicenda in diretta mondiale, l'Academy ha offerto a Rock la conduzione dei prossimi Academy Award: tuttavia Chris Rock ha rifiutato di condurre gli Oscar, come ha sottolineato lui stesso qualche giorno fa.

A Will Smith è stato invece impedito di partecipare alla consegna degli Academy Award per i prossimi dieci anni.



A fine luglio Will Smith aveva pubblicato un video di scuse nei confronti di Rock:"Ho contattato Chris e la risposta che ho ricevuto è che non è ancora pronto a parlarne. E quando lo sarà si metterà in contatto con me. Chris, mi scuso con te. Il mio comportamento è stato inaccettabile e sono qui quando sarai pronto a parlare".



Nei giorni scorsi però Chris Rock ha punzecchiato Will Smith, con la frase 'Fanc*lo quel tuo video da ostaggio'. Il tempo della riconciliazione sembra ancora parecchio lontano.