Caso Weinstein, Joseph Fiennes: 'La sua tattica da bullo non ha funzionato'

Molti ricordano bene il caso Weinstein, che è 'uscito' fuori nel ormai lontano 1998. In questi anni, diversi attori e attrici hanno preso coraggio e si sono espress* riguardo al produttore, e tra questi c'è Joseph Fiennes, attore di Shakespeare in Love, The Handsmaid's Tale e The Mother.

In una recente intervista per The Guardian, Fiennes si è espresso su un incontro spiacevole avuto con il produttore durante gli anni '90. Quest'ultimo gli avrebbe proposto un contratto di cinque film con la Miramax, di cui Weinstein era a capo. Ma non è tutto oro ciò che luccica, perché le modalità di proposta di Weinstein sarebbero state 'autoritarie'.

"Era una tattica di bullismo che non andava bene", ha ricordato Fiennes. “Il modo in cui l'ha spiegato è stato uno shock per me. Ma all'improvviso mi sono seduto nella stanza molto presente, e felice e forte in me stesso per dire, sai una cosa, non sono obbligato a questo. mi sto allontanando".

Ma dopo questa presa di posizione, il riscontro non sarebbe stato positivo: “Ha chiarito che non mi sosterrà. Farà un movimento molto forte per non sostenermi. Ero fuori dalla famiglia. Ma ero molto felice di non essere in famiglia”.

Gli ultimi aggiornamenti sul caso Weinstein prevedono una condanna di 16 anni di reclusione, sommati ai 23 anni già assegnati nei processi precedenti. Nel frattempo, la carriera di Joseph Fiennes procede a gonfie vele. The Handsmaid's Tale è stata rinnovata per una sesta stagione, che ne sarà anche l'ultima.