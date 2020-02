Caso Weinstein: il controinterrogatorio della difesa alla testimone Jessica Mann

Gli avvocati difensori di Harvey Weinstein, il produttore di Hollywood al centro dello scandalo sessuale che nel 2017 ha dato inizio al movimento MeToo, hanno controinterrogato una delle testimoni, Jessica Mann, che venerdì in aula ha accusato Weinstein di averla violentata all'inizio del 2013, rilasciando dichiarazioni molto forti sull'imputato.

Nella giornata di ieri gli avvocati di Weinstein hanno interrogato Mann in aula. Donna Rotunno, uno dei membri del team difensore, si è soffermata su alcuni dettagli della testimonianza di Jessica Mann, che riguardano la sua repulsione per l'aspetto fisico di Weinstein e la sua scarsa igiene.

"Se avessi incontrato qualcuno che somigliava al signor Weinstein, che non aveva avuto il successo o il potere, non avresti mai accettato d'incontrarlo?" ha chiesto Rotunno a Mann, alludendo ad una presunta manipolazione e a menzogne reiterate nei confronti di Weinstein per ottenere l'accesso all'ambiente.



"Durante tutta la relazione con il signor Weinstein, gli hai mentito ogni volta che gli hai fatto credere di voler essere lì" sostiene Rotunno.

Mann conferma, con una precisazione:"Per la mia sicurezza, sì". Nella testimonianza di venerdì, Jessica Mann sostiene di essere stata violentata per la prima volta da Weinstein nel 2013, perseguendo in una relazione con il produttore fino al 2016, al fine di tutelare la sua sicurezza e la sua carriera.

La difesa di Harvey Weinstein insiste sulla presunta normalità del rapporto tra Weinstein e Mann, testimoniato - secondo loro - anche da una mail nella quale Mann avrebbe chiesto a Weinstein di conoscere i suoi genitori.

Nel botta e risposta Jessica Mann ha dichiarato che la madre le faceva pressioni per conoscere Weinstein e che la stessa sapeva che qualcosa non andava ma non l'ha mai informata della violenza del produttore.

Donna Rotunno ha inoltre contestato una mail inviata da Jessica Mann a Weinstein, confessandogli l'amore per il film I segreti di Osage County - alla cui première Weinstein l'aveva invitata - e di essere felice di vedere il suo sorriso.

Jessica Mann ha dichiarato di sentirsi al sicuro tramite mail e che la sua frase era in parte vera, perché amava quel film. Nelle ultime settimane Harvey Weinstein è stato accusato di aver violentato una modella sedicenne.

Inoltre il mese scorso il giudice ha respinto la mozione della difesa dopo i rimproveri in aula per l'atteggiamento dell'imputato.