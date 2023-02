Caso Weinstein, arriva una nuova condanna: previsti 16 anni di reclusione!

Harvey Weinstein è stato il motivo della nascita del #MeToo e per cui, ad Hollywood, si sono svelati retroscena che vedevano coinvolti produttori ed attori. La trafila giudiziaria dell'ex gigante della produzione non ha fine e alla sua già ingente condanna se ne aggiunge una seconda di 16 anni.

La sentenza rilasciata dal tribunale di Los Angeles lo vedeva accusato di violenza e stupro nei confronti di una modella italiana nel 2013 in una stanza d'albergo a Beverly Hills. Il produttore, già condannato a 23 anni per una precedente accusa di violenza sessuale è stato nuovamente ritenuto colpevole e dovrà, ipoteticamente, scontare anche una pena aggiuntiva di 16 anni di reclusione. La vittima, chiamata in tribunale Jane Doe 1, ha raccontato come, esattamente, sarebbero avvenuti i fatti.

Dopo che Tarantino ha parlato di Weinstein le chiacchiere non si sono fermate e sono ruotate tutte intorno alla voce secondo cui il produttore avesse un vero e proprio potere, in particolare sulle attrici. Jane Doe ha raccontato il breve incontro avuto con il produttore durante l'Italia Film Festival e di esser poi stata aggredita nella sua camera d'albergo quella stessa sera. Nonostante in molte abbiano parlato delle molestie subite da Weinstein questa denuncia è stata una delle poche a portare ad una effettiva condanna giudiziaria. Risulta molto improbabile che gli sia permesso di scontare le due pene contemporaneamente quindi il produttore complessivamente arriverà a ben 39 anni di reclusione.

Per puntare ancor di più l'attenzione sul caso Weinstein di recente è arrivata nelle sale una pellicola sul tema. Se vi va di scoprire qualcosa di più vi consigliamo la nostra recensione di Anche Io film sul #MeToo con Carey Mulligan. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!