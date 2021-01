Il Caso Spotlight, Michael Keaton terrorizzò il vero Walter Robinson: ecco perché

Non si diventa Michael Keaton per caso: la star di Birdman non si accontenta di ritrarre un personaggio in maniera approssimativa, ma vuole entrare letteralmente nella mente del soggetto, approfondendone la vita fino ai dettagli più insignificanti. Un esempio è quanto accadde con il Walter Robinson de Il Caso Spotlight.

Nel corso della sua preparazione al film che avrebbe trionfato agli Oscar, infatti, Keaton si diede ad uno studio maniacale della vita del giornalista membro del team che portò alla luce quell'incredibile serie di casi di abusi su minori insabbiati dalla Chiesa Cattolica. Caso volle, infatti, che l'attore scoprì di abitare praticamente a due passi dal vero Robinson: incontrarlo, dunque, non fu una grande impresa.

Già prima di arrivare all'appuntamento, però, Keaton aveva avuto modo di approfondire a tal punto la vita e il lavoro del giornalista da lasciare letteralmente terrorizzato il suo interlocutore: "Come fai a sapere tutto di me? Ci siamo appena conosciuti" furono le parole con cui uno spaventatissimo Robinson si rivolse all'attore che di lì a poco l'avrebbe interpretato sul grande schermo.

Il povero Walter non aveva effettivamente tutti i torti, non trovate? Il risultato finale, comunque, fu innegabilmente merito anche della bravura e della follia di Keaton: per saperne di più, qui trovate la nostra recensione de Il Caso Spotlight.