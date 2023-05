Caso Ed Sheeran, il cantante vince: 'Thinking out Loud' non ha violato il copyright

A colpire il cantante negli ultimi tempi è stata una dura accusa di plagio. La canzone di riferimento sarebbe "Thinking out Loud", che avrebbe copiato di Marvin Gaye. Ma il verdetto ormai è arrivato: Ed Sheeran non è colpevole.

Sono state infatti assolte le accuse di violazione di copyright del cantante inglese. Ad occuparsi del caso è stato il tribunale di Manhattan, che non ha ritenuto Sheeran colpevole di tale violazione.

Nessuna legge è stata infranta, Ed Sheeran è libero di continuare a fare musica. Sì, perché tempo fa il cantante aveva dichiarato che si sarebbe ritirato definitivamente dalla musica se mai avesse perso la causa. I fan più affezionati sono allora duplicemente sollevati dalla sentenza.

Nel frattempo, Ed Sheeran sbarca su Disney+ con una docuserie interamente dedicata a lui. È approdata proprio ieri 3 maggio sulla piattaforma streaming, e già sta ottenendo molto successo. "Sono una persona riservata e l'unico documentario che io abbia mai realizzato era un dietro le quinte delle mie canzoni, poi la Disney mi ha contattato per una docuserie divisa in quattro parti e ho capito che era il momento giusto per far conoscere alle persone anche questo aspetto della mia vita", ha dichiarato Sheeran.

Per concludere, vi informiamo che Ed Sheeran si prepara al suo tour con Ben Kweller.