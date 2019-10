Caso-Scorsese, anche Natalie Portman interviene in difesa dei film Marvel

Continua il dibattito dopo le ormai famosissime critiche rivolte alla Marvel da Martin Scorsese, secondo il quale i cinecomic "non sono cinema" e assomigliano più a "parchi a tema" che a film. Stavolta è intervenuta Natalie Portman, protagonista del prossimo Thor: Love & Thunder.

Intervistata da The Hollywood Reporter, l'attrice ha difeso i Marvel Studios dando il suo personale punto di vista sulla questione: "Penso che ci sia spazio per tutti i tipi di cinema" ha detto. "Non esiste un solo modo di fare arte. Penso che i film Marvel siano così popolari perché sono intrattenimento puro, sono davvero divertenti e la gente ha bisogno di intrattenimento nel tempo libero dopo il lavoro, dopo aver affrontato le difficoltà della vita reale."

Le parole di Martin Scorsese hanno suscitato la reazione indignata di molti fan del Marvel Cinematic Universe, e i commenti di molti personaggi del mondo dello spettacolo come Kevin Smith e Francis Ford Coppola. Per qualcuno l'invettiva del regista di Taxi Driver nasce anche dalle difficoltà che ha riscontrato per ottenere il budget necessario per un film come The Irishman (leggi qui la nostra recensione), in un momento in cui il cinema, e i gusti del pubblico, sembrano andare da tutt'altra parte.

Jane Foster, il personaggio che Natalie Portman interpreta nel MCU, è pronta ad assumersi l'onore e l'onere di diventare il nuovo Thor. La sceneggiatura di Thor: Love & Thunder è completa, come ha recentemente dichiarato il regista Taika Waititi.