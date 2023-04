Caso Rust, le accuse contro Alec Baldwin potrebbero essere ritirate

A 18 mesi dal tragico incidente sul set ripartono le riprese di Rust e arriva una delle notizie più attese: le accuse contro Alec Baldwin potrebbero essere ritirate presto.

Alec Baldwin risponde alle accuse di omicidio colposo dopo l'incidente che costò la vita a Halyna Hutchins, direttrice della fotografia di Rust. Ma nelle ultime ore è emersa un' importante svolta nel caso Rust: le accuse contro l'attore potrebbero essere ritirate secondo quanto riferito Luke Nikas e Alex Spiro, avvocati di Baldwin a IndieWire: "siamo soddisfatti della decisione di archiviare il caso contro Alec Baldwin e incoraggiamo un'indagine adeguata sui fatti e sulle circostanze di questo tragico incidente". Deadline riporta che le accuse di omicidio colposo involontario che vedono coinvolto Baldwin potrebbero essere formalmente ritirate già giovedì ma non è arrivata alcuna conferma da parte dell'ufficio del procuratore distrettuale del New Mexico.

Baldwin si era dichiarato non colpevole ottenendo un patteggiamento, mentre l'avvocato Alex Spiro aveva affermato che la pistola impugnata da Baldwin è già stata distrutta, affermazione poi smentita dalla procura giudiziaria del New Mexico. Alec Baldwin condivide le accuse con l'armaiolo del set Hannah Gutierrez-Reed, che al momento deve ancora affrontare la stessa accusa penale di omicidio colposo.

Baldwin ha sostenuto di non aver premuto il grilletto sulla pistola che si è successivamente scaricata. Solo in seguito si è scoperto che l'arma conteneva munizioni vere. Una questione controversa che si scontra con un rapporto dell'FBI che afferma che farlo sarebbe stato impossibile.

Seguiteci per ulteriori aggiornamenti: si intravede la luce in fondo al tunnel per Alec Baldwin?