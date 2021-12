Il caso Minamata: il film con Johnny Depp viene finalmente distribuito negli USA!

Il film di Johnny Depp diretto da Andrew Levitas, Il caso Minamata, avrà finalmente una distribuzione negli USA, ma non curata dalla MGM che aveva in principio acquisito il film. Iervolino e Lady Bacardi Entertainment (ILBE) stanno collaborando con Samuel Goldwyn Films per far arrivare la pellicola nelle sale americane dal 15 Dicembre.

Per quanto riguarda invece l'uscita su piattaforma, potrebbe arrivare negli Stati Uniti e in Canada nel 2022. All'inizio di quest'anno Levitas, regista della pellicola, si era lamentato, accusando MGM di aver "seppellito" il suo film. Si tratta di una storia che a suo parere merita di essere raccontata, ma come affermato da Johnny Depp, Hollywood ha deciso di "boicottare" Il caso Minamata per i mesi turbolenti e le cause legali che hanno coinvolto l'attore nel corso di quest'anno.

In Italia abbiamo visto Minamata su Sky. Si tratta della storia vera di un fotoreporter di Guerra chiamato W. Eugene Smith, che torna in Giappone negli anni '70 con lo scopo di documentare un grande avvelenamento da mercurio di cui è colpevole una grande società, che ha scaricato delle sostanze chimiche nei corsi d'acqua di una comunità locale.

Presentato in anteprima mondiale al Festival di Berlino nel 2020, il film ha avuto una distribuzione internazionale, ma la MGM si è rifiutata di farlo arrivare negli USA. La casa di distribuzione non ha fatto dichiarazioni circa i motivi della mancata uscita in patria.

Il regista-sceneggiatore-produttore Levitas ha commentato la notizia: "Sono entusiasta che il pubblico nordamericano possa finalmente scoprire cosa è successo e continua a succedere a Minamata e in tutto il mondo. Il silenzio delle voci emarginate e dimenticate (e anche degli artisti) da grandi colossi aziendali deve cessare [...] Si spera [che questa storia] offrirà un po' di pace alle vittime e alle loro famiglie che hanno sofferto tanto".

Intanto vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato del film nella nostra recensione de Il caso Minamata.