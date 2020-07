Caso Johnny Depp, Winona Ryder e Vanessa Paradis non dovranno testimoniare

Mentre continua la battaglia in tribunale tra Johnny Depp e Amber Heard, l'attore di Pirati dei Caraibi porta avanti parallelamente un'altra causa nei confronti del tabloid del gruppo editoriale NGN e del suo direttore Dan Wootton, che in un articolo del 2018 lo aveva definito violento nei confronti della ex moglie.

Questa settimana due ex partner di Johnny Depp, le attrici Winona Ryder e Vanessa Paradis, avrebbero dovuto testimoniare in video conferenza a favore dell'attore, ma la loro deposizione è stata annullata. L'avvocato David Sherborne ha infatti dichiarato alla corte che il team legale di Depp ha deciso che non c'è bisogno di sentirle. Il tabloid, infatti, parla di violenze nei confronti della sola Amber Heard.

"Non è necessario far intervenire quelle testimoni" ha detto alla corte, "anche se sarebbe stato un piacere averle qui."

Vanessa Paradis, che ha avuto con Johhny Depp una relazione durata 14 anni e da cui sono nati due figli, avrebbe dovuto fornire prove a sostegno della tesi dell'attore. "Conosco Johnny da più di 25 anni" aveva dichiarato nel corso di un'udienza preliminare, "siamo stati partner per 14 anni e abbiamo cresciuto insieme i nostri figli. In tutti questi anni ho conosciuto Johnny come una persona e un padre gentile, attento, generoso e non violento. Non è mai stato offensivo né violento nei miei confronti."

Parole simili aveva usato anche Winona Ryder in un'altra deposizione scritta. "Non riesco a credere alle accuse della signora Heard. Non è mai, mai stato violento nei miei confronti."

La querelle tra Johnny Depp e Amber Heard, intanto, continua senza esclusione di colpi: nei giorni scorsi è apparsa sul web anche una disgustosa foto di una presunta vendetta dell'attrice di Aquaman.