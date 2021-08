Il caso Evangelion di Hideaki Anno: 10 registi che hanno rifatto i propri film

Il finale di Evangelion di Hideaki Anno ha qualcosa di assolutamente peculiare all'interno della storia del cinema, dato che rappresenta il terzo rifacimento della stessa storia da parte dello stesso autore.

Il franchise di Evangelion, infatti, ha la caratteristica di essere 'triplicato' nel corso degli anni: dopo la serie tv originale Neon Genesis Evangelion, Hideaki Anno è tornato a lavorare alla sua opera spirituale-fantascientifica altre due volte, prima con The End of Evangelion e poi con la nuova tetralogia The Rebuild of Evangelion, il cui ultimo capitolo è uscito su Amazon Prime Video qualche gionor fa: una storia raccontata tre volte, con tre finali diversi.

Sicuramente una 'tripletta' di questo genere è più unica che rara nella storia del cinema, eppure, contrariamente a quanto si possa pensare, i registi che hanno girato due volte lo stesso film sono tantissimi. Addirittura, in certi casi, si è anche trattato di nomi piuttosto illustri, e in questo articolo vi raccontiamo 10 registi che hanno rifatto i loro film. Vediamoli insieme nell'elenco qui sotto: