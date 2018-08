Caso Argento, il comunicato di Jimmy Bennett sulla vicenda

Jimmy Bennett ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali sulla vicenda della presunta aggressione sessuale di Asia Argento nei suoi confronti il 9 maggio 2013. Attraverso il Times ha diffuso la sua versione della vicenda che da qualche giorno tiene banco sui media, spiegando il motivo per il quale ha scelto di denunciare solo in seguito.

"Molte donne e uomini coraggiosi hanno parlato delle proprie esperienze durante il movimento #MeToo e apprezzo il coraggio necessario ad ognuno di loro di prendere posizione. Non ho parlato inizialmente della mia storia perché ho scelto di gestire la situazione in privato con la persona coinvolta. Il mio trauma è riemerso quando ha dichiarato di essere lei stessa una vittima. Non ho rilasciato una dichiarazione nei giorni passati e nelle ultime ore perché mi vergognavo e avevo paura di una parte di quello che viene detto pubblicamente. Quando sono accaduti i fatti ero minorenne e ho provato a cercare giustizia in un altro modo che al tempo avesse senso per me perché non ero pronto ad affrontare le diramazioni della storia se fosse diventata pubblica. All'epoca credevo che ci fossero nella società ancora dei pregiudizi legati al ritrovarsi in una situazione simile ed essere maschio. Non credevo che le persone avrebbero capito quanto accaduto agli occhi di un teenager. Ho dovuto superare molti ostacoli nella mia vita e questa è un'altra che supererò, con il tempo. Mi piacerebbe lasciarmi alle spalle questo fatto e oggi ho scelto di andare avanti, senza rimanere in silenzio".

Dopo le dichiarazioni di Asia Argento, che negava di aver mai avuto una relazione sessuale con Jimmy Bennett, il noto portale TMZ ha pubblicato ieri il selfie scattato a letto che ritrae Asia Argento e Bennett, oltre ai contenuti di alcuni sms scambiati fra l'attrice e il compagno Anthony Bourdain che sembrerebbero gettare qualche dubbio sulla versione ufficiale dell'Argento.